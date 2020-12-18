ذبح الحيوانات.. قرار قضائي يفجر غضب جماعات يهودية وإسلامية في أوروبا

2020/12/18 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأيّدت المحكمة قراراً تم فرضه في المنطقة الفلمنكية في بلجيكا يمنع ذبح الماشية قبل صعقها بالاستناد إلى حقوق الحيوان.

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