الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد

2020/12/18 | 03:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بعد الكثير من الجدل، قدمت خلية الإعلام الحكومي، توضيحًا قارنت فيه بين عرضي الشركتين الصينية والكورية حول مشروع ميناء الفاو، مؤكدًا التزام وزارة باستكمال المراحل المتبقية من إنشاء المشروع.

وذكرت الخلية في بيان، الخميس، 17 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الوزارة وفي ما يتعلق بالشروع في انطلاق مرحلة إنشاء البنى التحتية، ملزمة بالمضي بإجراءات التعاقد مع شركة دايو المنفذة، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (63 لسنة 2019)، الذي يتضمن إحالة البنى التحتية الكلية والجزئية إلى الشركة، فإن الوزارة في مرحلة التفاوض معها في الوقت الحالي".

اقرأ/ي أيضًا: مقتدى الصدر يوجه تحذيرًا شديدًا إلى الكاظمي بشأن ميناء الفاو

ويوضح البيان، أنّ "الخطوة اللاحقة تتضمن، إنشاء مشروع البنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول 14 كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق".

وأشار البيان، إلى أنّ "عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق 19.8 متر بحاجة إلى رفع 110 مليون متر مكعب من الترسبات الطينية، وبكلفة كلية تم التفاوض عليها بين الوزارة والشركة المنفذة".

وحول الجدل المتعلق بعرض الشركة الصينية، قال البيان إنّ "الوزارة تلقّت عرضًا من هذه الشركة، إلا أن العرض لم يكن متوافرًا على الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وفي خلال هذه الفترة أثمرت المفاوضات مع الجانب الكوري، عن تخفيض 175 مليون دولار من قيمة المبلغ المعروض سابقًا".

وأضاف البيان، أنّ أبواب وزارة النقل "مفتوحة أمام الشركات الصينية للمساهمة في إنشاء المشاريع الحيوية داخل الميناء وإدارة عملية التشغيل وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ تلك المشاريع".

وأشار البيان، إلى أنّ "الشركة الصينية، قدمت عرضها الخاص بحفر قناة المرسى للعمق المطلوب من قبل الوزارة، وتضمن رفع 36.5 مليون متر مكعب وبكلفة أعلى من العرض الكوري وبكفاءة أقل، كما أن الشركة الصينية لم تكن متخصصة في إنشاء مشاريع الموانئ، بل بصناعة المولدات الكهربائية وصناعة الأسلاك الناقلة للطاقة الكهربائية، ولم تزود الجانب العراقي بخطاب يؤيد تخصصها بإنشاء الموانئ، على الرغم من التأكيدات المستمرة".

اقرأ/ي أيضًا: النقل تحسم جدل الاختيار بين الشركتين الصينية والكورية لتنفيذ ميناء الفاو

وخلص البيان، إلى أن "وزارة النقل أكدت، عزم وتوجهات الحكومة العراقية، على استمرارها بالإجراءات الواجب اتخاذها، والإيفاء بوعودها والتزاماتها تجاه شعبنا، بإنشاء مشروع ميناء الفاو الحيوي بكل مراحله، لما يقدمه من قفزة نوعية في تطوير الاقتصاد العراقي، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين الأكارم، إلى توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات غير الرسمية، واستسقائها من المصادر الرسمية، خدمة للمصلحة العامة".

وخاضت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، مؤخرًا، حملة ضد الشركة ودعت أنصار الفصائل إلى تظاهرة أمام وزارة النقل لإيقاف المفاوضات معها والتعاقد مع الشركة الصينية، مقابل جهات سياسية أبدت حماسًا شديدًا لـ "دايو".

وتثار اتهامات ضد الطرفين، منها ارتباط الحملة "الولائية" بمشروع النفوذ الإيراني في العراق، باعتبارها جزءًا من السردية التي قدمتها للفصائل وبعض الأحزاب لتبرير قمع الاحتجاجات بوصفها "مؤامرة" تستهدف مشروع الاتفاقية الغامضة مع الصين، فيما فُسر حماس الأطراف السياسية للشركة الكورية، كمساع للحصول على حصة من الصفقة وبطرق غير قانوينة.

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة البرلمان تطالب اللجنة المالية بتخصيص 600 مليار دنيار لمشروع ميناء الفاو

توضيح رسمي حول أزمة مشروع ميناء الفاو بعد تدخل الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).