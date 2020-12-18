2020/12/18 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي قاد فريقه الأربعاء للفوز على ريال سوسيداد في كامب نو، وخارج المعلب قام بلفتة جميلة لجماهيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما اعترض مشجع سيارته.. فيديو يرصد التفاتة "راقية" من ميسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما اعترض مشجع سيارته.. فيديو يرصد التفاتة "راقية" من ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).