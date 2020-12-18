تعليق غريب من بوتين حول تسميم نفالني.. وتقرير استقصائي يكشف تفاصيل العملية

2020/12/18 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يكون عناصر من الخدمات الروسية الخاصة قد حاولوا قتل المعارض، أليكسي نافالني (44 عاما)، وقال إنهم لو كانوا يرغبون بقتله لـ"أنهوا ذلك"، وفقا لما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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