السجن المؤبد لمنفذ هجوم قطار أمستردام - باريس

2020/12/18 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة فرنسية الحكم بالسجن المؤبد على إرهابي ينتمي لداعش، كان قد تورط بهجوم مسلح على متن قطار، في 2015، وفقا لما نقل موقع "بي بي سي".

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