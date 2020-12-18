واحد من ثلاثة يفكر بالانتحار.. آلاف اللاجئين في الجزر اليونانية يعانون من أزمات نفسية

2020/12/18 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أعده خبراء بالدعم النفسي والاجتماعي أن سنوات من بقاء آلاف اللاجئين في جزر بحر إيجة أدت لأزمات نفسية لديهم، حيث يفكر واحد من ثلاثة في الانتحار.

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