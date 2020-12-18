هل تعيش اللغة العربية أزمة؟

2020/12/18 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة يوم اللغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر الجاري، تعرض الحلقة أزمة اللغة التي تشبه أزمة العالم العربي بمشاكله في عدم قدرته على مواكبة الحداثة والتجديد.

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