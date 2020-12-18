2020/12/18 | 08:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له الى العاصمة بغداد بعد زيارة أستمرت ليوم واحد في تركيا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارته الى تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارته الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).