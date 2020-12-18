صحة الأنبار تنفي إغلاق مدارس بسبب تفشي الفيروس

2020/12/18 | 08:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، اغلاق بعض المدارس في جزيرة الرمادي بسبب تفشي كورونا.

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (18 كانون الأول 2020)، "ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تفشي فيروس كورونا وإغلاق بعض المدارس في جزيرة الرمادي".

ودعا شلال الى "أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي وصفحة دائرة الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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