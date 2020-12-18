ألمانيا.. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا

2020/12/18 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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في أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة، سجلت السلطات الألمانية أكثر من 33 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم الجمعة عن رصد 33777 إصابة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 26923 إصابة في اليوم السابق) فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 813 حالة وفاة (مقابل 698 وفاة أمس).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و439938 إصابة مؤكدة منها 24938 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك مع تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

المصدر: روسيا اليوم

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