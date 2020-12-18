ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا

2020/12/18 | 08:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" يوم امس الخميس بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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