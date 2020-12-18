"جيش أميركي يواجه عسكريين جزائريين في الصحراء الغربية؟".. صورة زائفة تثير الجدل

2020/12/18 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تُظهر قوة أميركية في الصحراء لردع الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو، فهل هذا صحيح؟

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