كلوب يعلق بعد فوزه بلقب ’مدرب العام’ للمرة الثانية توالياً

2020/12/18 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن سبب صدمته بفوزه بلقب "مدرب العام" من الفيفا للعام الثاني على التوالي، قائلا إنه سعيد وفخور بهذا الإنجاز الذي اعتبره "جماعيا" للفريق بأكمله.

وتفوق مدرب ليفربول على مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا ومدرب بايرن ميونيخ هانسي فليك ليحتفظ بالجائزة السنوية التي تم الإعلان عنها خلال حفل توزيع جوائز فيفا لكرة القدم في زيورخ مساء الخميس.

وقال كلوب لموقع "ليفربول" (18 كانون الاول 2020)، بعد وقت قصير من إعلان فوزه:"لم أكن أتوقع ذلك.



وأخبرني فيرج لاحقًا أنه كان متفاجئًا مثلي، من الواضح أنني لم أكن مستعدًا لذلك ولكن بالطبع يجب أن أقول شكرًا لكم وها أنا أفعل ذلك، خاصةً نيابة عن كل طاقم التدريب الخاص بي."

وأضاف كلوب:"من الواضح أننا لدينا مجموعة رسائل أننا فزنا بها مرة أخرى، وكانت الرسالة واضحة إلى حد كبير، بدونهم لن أكون هنا ولن نحقق النجاح الذي حققناه وكل هذه الأشياء.



لولا اللاعبين، لما كان هذا ممكنًا."

وأشاد كلوب بالفريق الحالي للريدز، قائلا:"فريق بمستوى عالمي يساهم في ذلك، ولدي ذلك الحمد لله.



أنا أعمل في نادٍ مثير، وأحصل على كل الدعم الذي أحتاجه، ولدي أشخاص رائعون من حولي.



لذلك جئت إلى هنا، حتى في الأوقات الصعبة ، كل يوم الابتسامة على وجوهنا.



كل هذا يجعل الأمر أسهل ويجعله ممكنًا.



لقد قلت عدة مرات إنني لست من أكبر المؤمنين بهذا النوع من الجوائز الفردية للمدربين، لكنني تعلمت في الوقت نفسه أننا نأخذها لنا جميعًا.



من الواضح أنه لا يمكننا تغيير العالم، شخص واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك حقًا".

واعتبر كلوب أن فوزه بالجائزة على حساب مارسيلو بيلسا وهانسي فليك "شرفا" له، لكنه كان يتوقع أن تذهب الجائزة إلى الأخير.

وقال كلوب: "تجمعني علاقة طويلة مع هانسي، نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل.



عندما كنت مديرًا فنيًا في ماينتس، كان مديرًا فنيًا في هوفنهايم ولم يكن هوفنهايم في الدوري الألماني.



لذلك لدينا تاريخ معًا.



أعتقد حقًا بعد الفوز بالثلاثية - كأس ألمانيا، الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا - اعتقدت أنه سيفوز بها، بصراحة.



لقد قام بعمل استثنائي.

ووصف كلوب مارسيلو بيلسا بـ "الأب الروحي" لجميع المدربين. وقال "ربما لا يمكنك العمل بقدر ما يعمل.



كنا جميعًا نجلس هناك ببدلة في الحفل الافتراضي، وذكر تياجو أن مارسيلو كان يرتدي بدلة ليدز الرياضية، لذلك ربما كان جالسًا في مكتبه ويستعد للمباراة التالية.



مثل هذا المدير المؤثر على مر السنين، لا يمكنك الثناء عليه بما يكفي لما فعله من أجل كرة القدم.



لذلك، بالطبع، إنه لشرف لي أن يتم ذكر أسمي مع هؤلاء الرجال - لذا الفوز بالجائزة أمر كبير حقًا".

"سكاي"

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