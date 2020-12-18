ستار سعد: أغاني الماضي دروس للأجيال

2020/12/18 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – فاطمة رحمة

عد الفنان ستار سعد أغاني الماضي دروساً لكل فنان وجيل، لما تحمله من ذوق رفيع من حيث اللحن الرصين والكلمات التي تعطي صورة معبرة بطريقة فنية جميلة.

وقال سعد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأغاني الرصينة موجودة في كل وقت وزمان ،لكن للأسف هناك من يتجه إلى الاسفاف حتى يحصل على عدد مشاهدات وشهرة مؤقتة".

وأكد أن "الفنان العراقي معروف بحبه للحن والكلمات التي تحمل لمسات شجن وحنية"، مشيراً إلى أن " اختياره لأغنية (أمل منك أصد عنك) للفنان حسين البصري في برنامج "ذه فويز" جاء لأنها تحمل احساساً عالياً ،وقد أداها بشكل رائع وبشهادة لجنة التحكيم".

وتابع سعد: "نشاهد فنانين عرب يغنون باللهجة العراقية أو اللحن عراقي أو الكلمات عراقية ،والفنان العراقي أصبح يغني باللهجة العربية والخليجية، وهنا كل منهم سوف يبدع من خلال الثقافة الفنية التي يحملها"، مبيناً أنه "قريباً سيتم عرض برنامج للمواهب الغنائية وسيعرض على إحدى القنوات العربية المعروفة وهو برنامج سيكشف عن طاقات ومواهب وأصوات شبابية جديدة".

وذكر أن "آخر أعماله هي أغنية بعنوان (وعد شرف) من كلمات حيدر الأسير وألحان همام حسن وإخراج سهى شقير وإنتاج شركة (ميوزك زمايلو وتري) وتحمل الأغنية قصة تناغم الحب بين الزوج والزوجة بفديو كليب جميل وخفيف".

وولد الفنان ستار سعد، في محافظة البصرة العام 1990 لينطلق من فوزه بلقب "أحلى صوت" في الموسم الثاني من برنامج ذا فويس العام 2014.

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