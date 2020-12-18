بايدن يختار لوزارة الداخلية امرأة من السكان الأصليين

2020/12/18 | 09:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أفادت وسائل إعلام أميركية،امس الخميس، أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن، يعتزم تسليم النائبة المتحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد، ديب هالاند، حقيبة الداخلية.

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