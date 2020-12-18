دراسة تكشف عن إصابات بشلل الأطفال بسبب كورونا

2020/12/18 | 09:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة حديثة أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد قادرة على التسبب بشلل لدى الأطفال في حالات نادرة.

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