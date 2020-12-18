الرد السريع تفتش منطقة بالكانة النفطية لتطهيرها من العبوات والإرهابيين

2020/12/18 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت خلية الإعلام الأمني، شروع فرقة الرد السريع بتفتيش السلسلة الجبلية التي تضم حقل بالكانة النفطي في محافظة كركوك لتطهيرها من العبوات الناسفة والعناصر الإرهابية.وقالت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع، شرعت بواجب تفتيش السلسلة الجبلية التي تضم حقل بالكانة النفطي لتطهيرها من العبوات الناسفة والعناصر الإرهابية”.وأضافت أنه “تم تفجير ٣ عبوات ناسفة تحت السيطرة، وتدمير وكرين، كما جرى تفكيك عجلة مفخخة نوع كيا بنكو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.انتهى/25

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