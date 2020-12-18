مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية في دير الزور السورية

2020/12/18 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور شرق سوريا بعدد من قذائف الهاون مساء يوم الخميس.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية مشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل”، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كذلك استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، قرب بئر الأزرق في حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات.

يذكر أن واشنطن قامت في فبراير الماضي بتوسيع قاعدتها في حقل العمر التي تعد إحدى أكبر قواعدها في سوريا في فبراير الماضي.انتهى/25

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