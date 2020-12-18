70 عائلة من إحدى الفئات تصل المراحل الاخيرة لشمولهم بالتقاعد

2020/12/18 | 09:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية انجاز 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات.

وقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي اليوم الجمعة، إنه “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 والمتضمن شمول ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الإصلاحية بقانون الشهداء رقم 20 لسنة 2009 أسوة بشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي ومنحهم حقوقاً تقاعدية تثميناً لتضحياتهم، وضمن خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة باشرت هيئة التقاعد الوطنية بتوجيه من وزير المالية علي عبدالأمير بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء”.

وأشار إلى أن “الهيئة أنجزت 70 معاملة تقاعدية ضمن الوجبة الأولى، وصرف الهويات التقاعدية لذوي الشهيد، وصرف رواتبهم التقاعدية”، مؤكدًا أن “هذا العمل هو جزء من التزام الحكومة اتجاه هذه الشريحة “.

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