بالوثائق .. نجل وزير سابق يشتري عقارين في لندن بقيمة اكثر من عشرين مليون دولار

2020/12/18 | 09:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصلت وكالة “خبر برس” على وقائق تثبت ان علي جبار علي وهو نجل وزير النفط السابق جبار لعيبي قد اشترى عقارين في ضواحي لندن بسعر اكثر من 17 مليون جنيه استرليني اي ما يفوق العشرين مليون دولار”.

وتوضح الوثائق ان” العقار الاول هو فندق مملوك لشركة Rainbow Stay Limited ، واشترت شركة Rainbow Stay هذا العقار منذ عامين بسعر 8.675 مليون جنيه “.

اما الصورة الثانية فهي لمبنى يستعمل كشقق وهو مملوك لشركة تدعى LX Property وتم شراؤه بسعر 8.5 مليون جنيه منذ عام تقريبًا ويستعمل حاليا كشقق ، والشركتان كانتا مملوكتين للسيد علي جبار علي لعيبي عندما تم تأسيسهما ثم انتقلت ملكيتهما الى صلاح علي حسين لعيبي”.

والمالك الاول هو نجل وزير النفط السابق جبار لعيبي والمالك الحالي هو شقيق الوزير “.

الوثائق المرفقة واحدة من سجل العقارات البريطاني تظهر ان احد العقارات تملكه احدى شركات لعيبي ، والوثيقة الثانية تظهر ان الشركة المالكة مسجلة باسم اللعيبي ، وتوضح الوثائق ان ابن الوزير امتلك عقارات في لندن بعشرين مليون دولار وهي ما تضمنته الوجبة الاولى من الوثائق المرفقة “.

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