2020/12/18 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

ارتفعت أسعار النفط ملامسة أعلى مستوياتها في 9 أشهر، في ظل تفاؤل المتعاملين حيال التقدم صوب اتفاق تحفيز مالي أمريكي وطلب غير مسبوق من شركات التكرير في الصين والهند.

أسعار النفط تصل إلى ذروتها في 9 أشهر بفضل تقدم التحفيز الأمريكيانخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكيةوسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 51.50 دولار للبرميل، وكان أعلى سعر خلال جلسة التداول 51.90 دولار.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54 سنتا لتسجل 48.36 دولار للبرميل، بعد صعودها خلال الجلسة إلى 48.59 دولار.

وبلغ كلا خامي القياس أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، كما سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في عامين ونصف مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يسهم في تخفيف تكلفة النفط على مشتريه من حملة العملات الأخرى نظرا لتسعير الخام بالدولار.

ويقترب المشرعون الأمريكيون من اتفاق على حزمة إنفاق حكومي لتخفيف تداعيات “كوفيد- 19” حجمها 900 مليار دولار.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تصل إلى ذروتها في 9 أشهر بفضل تقدم التحفيز الأمريكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تصل إلى ذروتها في 9 أشهر بفضل تقدم التحفيز الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).