2020/12/18 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أنجزت هيأة التقاعد الوطنية 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات.

وقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، إنه: "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 والمتضمن شمول ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الإصلاحية بقانون الشهداء رقم 20 لسنة 2009 أسوة بشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي ومنحهم حقوقاً تقاعدية تثميناً لتضحياتهم ،وضمن خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت هيأة التقاعد الوطنية بتوجيه من وزير المالية الدكتور علي عبدالأمير بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء".

وأشار إلى أن "الهيأة أنجزت 70 معاملة تقاعدية ضمن الوجبة الأولى ،وصرف الهويات التقاعدية لذوي الشهيد ،وصرف رواتبهم التقاعدية"، مؤكداً أن "هذا العمل هو جزء من التزام الحكومة اتجاه هذه الشريحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تنجز 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تنجز 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).