بيومها العالمي.. اللهجات تجتاح العربية فكم صار ترتيبها؟

2020/12/18 | 09:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحل اليوم الجمعة 18 من كانون الأول، اليوم العالمي للغة العربية، وسيتم الاحتفال الدولي به، هذا العام، عبر نقاش واحدة من أهم قضايا العربية الراهنة، وهي توسّع استعمال اللهجات العامّية، في مقابل "تناقص" استعمال العربية الفصحى، بحسب تعبير الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

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