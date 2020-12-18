بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين .. الامم المتحدة تدعو لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة

2020/12/18 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اغتنام فرصة التعافي من جائحة كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري.وفي رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الامم المتحدة هذا العام تحت شعار "إعادة تصور الحراك البشري"، دعا أنطونيو غوتيريش إلى "إلقاء نظرة متأملة على مجريات سنة عانى فيها مئات الملايين من البشر، بسبب جائحة كـوفيد-19، من آلام فراق الأصدقاء والأسرة، وغياب الاستقرار في العمل، والاضطرار إلى التأقلم مع واقع جديد وغير مألوف".وأشار إلى أن "أشكال المعاناة هذه يشعر بها المهاجرون كل يوم في جميع أنحاء العالم ، واننا قد أضحينا ننظر خلال هذه السنة، بما طرحته من تحديات، بعين التقدير إلى اعتمادنا على من هم غائبون في الغالب الأعم عن الأنظار داخل مجتمعاتنا".وأكد "ضرورة إيجاد حلول لأجل أولئك المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وصاروا بدون دخل أو بلا وضع قانوني محدد، ولا إمكانات لديهم للعودة إلى ديارهم"./انتهى8

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