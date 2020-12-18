بايدن يختار امرأة من السكان الاصليين لحقيبة الداخلية

2020/12/18 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افادت وسائل اعلام اميركية، بانّ الرئيس المنتخب جو بايدن، يعتزم تسليم النائبة المتحدّرة من السكّان الاصليين للبلاد، ديب هالاند، حقيبة الداخلية.وإذا ما صدق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستصبح هالاند (60 عاماً) اول امرأة من الهنود الاميركيين الاصليين تتولّى منصباً رفيعاً في الإدارة الرئاسية.وهالاند المتحدّرة من قبيلة "لاغونا بويبلو" التي تقع اراضيها في ولاية نيو مكسيكو، ستتولّى وزارة تدير خصوصاً الموارد الطبيعية الهائلة للاراضي الاتّحادية، مثل المتنزّهات الوطنية والمحميّات الهندية.وستكون هذه الوزيرة مسؤولة أيضاً عن تنفيذ اجندة بايدن الطموحة في مجال مكافحة التغيّر المناخي، لا سيّما وأنّه وعد بعدم منح تراخيص للتنقيب عن النفط او الغاز بعد الآن في الأراضي الاتّحادية.وكانت هالاند احدى امرأتين من السكّان الأصليين تصلان الى الكونغرس في 2018، وقد انتخبتا يومها عضوين في مجلس النواب.وفي تاريخ الولايات المتحدة خلت ادارات الرؤساء المتعاقبين باسرهم من اي عضو من السكّان الأصليين، باستثناء إدارة الرئيس هربرت هوفر الذي حكم بين العامين 1929 و1933 وكان تشارلز كورتيس، المتحدّر من الهنود الاميركيين، نائباً للرئيس.ومن المتوقّع أيضاً أن يعيّن بايدن رجلاً من أصول إفريقية، هو مايكل ريغان، على رأس الوكالة الأميركية لحماية البيئة، وفقاً لوسائل إعلام عدّة من بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.وريغان الذي يرأس منذ 2017 إدارة البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية، كان مسؤولاً لفترة طويلة عن قضايا تتعلّق بنوعية الهواء في وكالة حماية البيئة في عهدي بيل كلينتون وجورج دبليو بوش./ انتهى8

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