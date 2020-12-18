نائب عنه: تحالف الفتح سيخوض الانتخابات بجميع كتله وتحت نفس المسمى

2020/12/18 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان تحالف الفتح سيخوض الانتخابات بنفس الاسم ولاتوجد نية في الوقت الراهن لخوض الانتخابات بكل منفردة او مستقلة عن تحالف الفتح، نافيا في الوقت ذاته ان تكون هناك انقسامات او خروج لبعض الكتل عن التحالف المذكور.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “تحالف الفتح من اكثر الكتل السياسية تماسكا وانسجاما مابين اطرافه واعضائه وهناك عنوان يتضم تحته كل الموجودين في هذا التحالف وهو مسمى (الفتح)”.واضاف ان “التحالف سيخوض الانتخابات المقبلة تحت مسمى الفتح، ولا توجد اي نية للدخول بكل متعددة في الانتخابات المقبلة”.واكد ان “كتلة صادقون باقية ضمن تحالف الفتح، والحديث عن حدوث انشقاقات او خوض الكتل بمفردها الانتخابات ماهو الا حديث عار عن الصحة”.



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