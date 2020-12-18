هكذا يستذكر العراقيون شهدائهم

2020/12/18 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق، كثيرة هي ساحات القتال وكثيرون هم الشهداء الذين سقطوا على امتدادها ليبقى العراق موحدا بشعبه وأرضه وكرامته ومقدساته....

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