"مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا".. دراسة جديدة تكشف شدة كورونا

2020/12/18 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة نشرت اليوم الجمعة، أنّ معدّل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جرّاء الإنفلونزا الموسمية.

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