التقاعد تعلن إنجاز 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات وصرف هوياتهم

2020/12/18 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار السعدي، اليوم الجمعة (18 كانون الأول 2020)، إنجاز 70 معاملة تقاعدية لذوي الشهداء ضمن الوجبة الأولى، وصرف هوياتهم التقاعدية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السعدي قوله، إنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 والمتضمن شمول ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الإصلاحية بقانون الشهداء رقم 20 لسنة 2009، أسوة بشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي ومنحهم حقوقاً تقاعدية تثميناً لتضحياتهم، وضمن خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت هيأة التقاعد الوطنية بتوجيه من وزير المالية، علي عبد الأمير بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء".

وأشار إلى أن "الهيأة أنجزت 70 معاملة تقاعدية ضمن الوجبة الأولى، وصرف الهويات التقاعدية لذوي الشهيد، وصرف رواتبهم التقاعدية".وأكد وكيل رئيس هيأة التقاعد، أن "هذا العمل هو جزء من التزام الحكومة اتجاه هذه الشريحة".

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