2020/12/18 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الجمعة (18 كانون الأول 2020)، بأن عناصر داعش شنو هجوماً على إحدى القرى في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش حاولوا استغلال الظروف الجوية والضباب الذي تشكل في عدد من مناطق البلاد للهجوم على قرية البسطملي شمال مدينة آمرلي".

وأضاف المصدر أن "الهجوم الداعشي وقع خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس، بعد استغلال عامل الظرف الجوي الي تمثل بانعدام الرؤية وتشكيل الضباب بشكل كثيف".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية العراقية، تصدت لهجوم عناصر داعش على قرية شمال آمرلي"، دون المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يستغل الظروف الجوية ويهاجم قرية عراقية ليلاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يستغل الظروف الجوية ويهاجم قرية عراقية ليلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).