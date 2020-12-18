نص قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب

2020/12/18 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس النواب العراقي، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب لاقتراب موعد اجراء الانتخابات.

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