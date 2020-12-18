2020/12/18 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها بقيت قريبة من ذروة 9 أشهر التي بلغتها قبل ساعات مضت، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 48.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 51.24 دولار للبرميل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع.. ولكن!: إلى السعر الأعلى منذ 9 اشهر على الاطلاق!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع.. ولكن!: إلى السعر الأعلى منذ 9 اشهر على الاطلاق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).