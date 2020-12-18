إنجلز، مؤلف مشارك للمفهوم المادي للتاريخ - خوسيه ويلموويكي

2020/12/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خوسيه_ويلموويكي الماركسية ضد الحتمية في مقدمة مؤلفه “مساهمة في الاقتصاد السياسي” كتب ماركس: “فريدريك إنجلز الذي حافظت معه على تبادل مستمر للأفكار عبر المراسلة منذ نشر مقاله الرائع حول نقد الفئات الاقتصادية (طبعت في الكتب الألمانية الفرنسية السنوية)، وصل عبر طريق آخر، (قارن مؤلفه موقع الطبقة العاملة في إنجلترا) إلى ذات النتيجة التي وصلت إليها، وعندما جاء هو أيضا للعيش في بروكسيل ربيع العام 1845 ......





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