العقل البشري بين البقاء والدمار في ظل الرأسمالية - الفضل شلق

2020/12/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق العقل الثوري يعتقد أن الثورة تحدث بتخطيط بشري مسبق.



هذا مناف للتاريخ.



الثورة تحدث وحسب.



ينفجر المجتمع تحت وطأة تراكم تطورات صارت تتناقض مع أسباب وجود النظام.



ليست أسباب بقاء أي نظام إلا استمرار الوجود البشري.



يتناقض النظام الاجتماعي مع نفسه عندما يصير تطوره منافياً للوجود البشري.



مع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنها السلاح النووي والبيولوجي والكيماوي، الخ…، أصبح الخطر على الوجود البشري شام ......





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