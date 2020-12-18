النفط يتراجع قليلاً ويبقى قريباً من ذروة سعر غير مسبوق منذ 9 أشهر

2020/12/18 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها بقيت قريبة من ذروة 9 أشهر التي بلغتها قبل ساعات مضت، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 48.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 51.24 دولار للبرميل.

وأفاد إحصاء لوكالة "رويترز" تابعه "ناس" (18 كانون الاول 2020)، بأن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وأن مليونا و654 ألفا و920 توفوا.

ويقول محللون إن ارتفاع الإصابات بقوة يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السفر مما يضغط على طلب الوقود والمعنويات بالسوق في الأمد القريب.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الخميس بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشروع قانون مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وطلب قوي لشركات التكرير في آسيا وانخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام.



وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يخفض تكلفة النفط بالعملات الأخرى.

وصعد النفط لأعلى مستوياته في 9 أشهر، الخميس، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية الخميس.

يذكر أن أسعار النفط ترتفع عادة حين يتراجع الدولار إذ أن الخام المُسعر بالعملة الأميركية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا- 1.4 بالمئة - إلى51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أوما يعادل 1.5 بالمئة إلى 48.53 دولار للبرميل.



وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

ونقلت "رويترز"، وتابعها "ناس"، عن إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك قوله "جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط".

وأضاف "المخزونات الأميركية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 بالمئة تقريبا، مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في11 ديسمبر، ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9مليون برميل.

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