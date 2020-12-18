التعليم تنشر الحدود الدنيا للقبول المركزي

2020/12/18 | 10:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول المركزي للعام الدراسي 2020 -2021.

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