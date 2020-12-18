رئيس كتلة / صادقون/ : قوى داخلية وخارجية تعمل على تدمير اقتصاد العراق وتجويع شعبه

2020/12/18 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اتهم رئيس كتلة / صادقون / النيابية، النائب عدنان فيحان، قوى داخلية واقليمية ودولية بالعمل على تدمير اقتصاد العراق وتجويع شعبه.وقال فيحان، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "قوى داخلية واقليمية ودولية تعمل على تدمير اقتصاد العراق وتجويع شعبه وبشتى الطرق، تارةً عبر ترغيب البعض بـ(بالمال، المنصب، التواجد بالواجهة السياسية) او ترهيب البعض بـ(ملفات الفساد، الاقصاء من الواجهة السياسية، الحصار)".وأضاف: "رسالتنا الى هذه القوى الدولية والاقليمية وسماسرتها بالداخل (تجار المناصب والكومشنات) لن نخشى ترهيبكم ولن نلتفت الى ترغيبكم فالعراق في سيادته ووحدته ونمو اقتصاده"، لافتاً إلى "استجواب محافظ البنك المركزي بسبب سياسته الفاشلة وايقاف نهب الاموال عن طريق مزاد بيع العملة"./انتهى8

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