الامن النيابية: على الحكومة ايضاح مستقبل الوجود الاجنبي في العراق

2020/12/18 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، ان الحكومة مطالبة بايضاح ميتقبل الوجود الاجنبي والاميركي خاصة داخل العراق، لافتا الى ان صمت الحكومة يثير الاستغراب ازاء استمرار وجود هذه القوات.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “هناك صمت مستغرب من قبل الحكومة بشأن قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من العراق على الرغم من المناقشات داخل لجنة الامن والدفاع وكذلك البرلمان”.واضاف ان “صمت الحكومة اضافة للتناقض من قبل الجانب الاميركي بشأن تواجد قواتها داخل العراق، بحاجة الى توضيح من اجل ان يطلع الجميع على مايجري وما تم اتخاذه بشأن تواجد القوات الاميركية والاجنبية بشكل عام داخل العراق”.واوضح ان “هناك غموض بشأن مايتم تداوله في الاخبار عن القوات الاميركية التي تدخل وتخرج من العراق الى سورية وبالعكس، الامر الذي ينبغي على الحكومة ان توضحه”.



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