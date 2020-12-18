"رجل غامض يدير شبكة معقدة من الشركات".. صحيفة تكشف اسم مالك موقع "بورن هاب"

2020/12/18 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية النقاب عن اسم مالك موقع "بورن هب" الإباحي وهو رجل الأعمال برنارد بيرغمار.

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