2020/12/18 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلن مصرف الرافدين عن اسماء جديدة من المتلكئين بتسديد قروض السيارات ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان" المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات، فضلا عن حجز رواتب الكفلاء" .واشار الى وجود لجان لمتابعة تنفيذ الشروط القانونية التي من شأنها استحصال ديون المصرف واجراء جولات ميدانية على الفروع لمتابعة ذلك .مبينا انه تم نشر دفعة جديدة من اسماء المتلكئين على الرابط

وسيتم الحاق الاسماء الاخرى في دفعات لاحقة ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن اسماء جديدة للمتلكئين بتسديد قروض السيارات ويتخذ الاجراءات القانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن اسماء جديدة للمتلكئين بتسديد قروض السيارات ويتخذ الاجراءات القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).