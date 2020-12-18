الباوي: الحكومة تدخل الشعب في دوامة الرعب بتسريب مسودة الموازنة بصورتها المشوهة

2020/12/18 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الحكومة وبعد تسريب مسودة الموازنة بصورتها المشوهة تكون الحكومة قد ادخلت الشعب دوامة الرعب.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “تسريب هكذا خطة تقشفية ضاغطة وغير مبررة ستتسبب في غليان الشارع الممتعض جراء التخبط في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد وقال ان الحديث الحكومي عن ان ما تم تسريبه كان خطئا فنيا ليس صحيح وانما ما جرى هو امر مخطط له وتم اطلاقه كبالون اختبار لجس نبض الشارع المرهق جراء سلوكيات الفريق الحكومي والاستشاري المحيط بالكاظمي”.وحذر الباوي من مغبة فرض هذه الاجراءات القسرية واتباع منهج تجويع الشعب في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا الى 51 دولار ما ينفي الحاجة الى أضطهاد الشعب بهذه الصورة المزرية وغير المبررة.



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