اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في السوق المحلية

2020/12/18 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار الدولار، صباح الجمعة، استقرارا عند 132.500 دينار عراقي مقابل ورقة الـ100 دولار.

وجاءت اسعار الصرف في مكاتب الصيرفة في بغداد كالتالي:

البيع: 100 دولار = 132,500

الشراء: 100 دولار= 130,000

العملات العالمية الأجنبية:

100 يورو = 122,55 دولار

100 باوند = 135,47 دولار

100 دولار = 773,10 ليرة تركية.

A.Sh

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