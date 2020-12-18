جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد السبت

2020/12/18 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

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نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد السبت.

وتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي للنصف سنوي، وكذلك تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إصلاح النزلاء والمودعين، واستمرار مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية ،فضلاً عن مناقشة وقراءة عدد من القوانين الأخرى.

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