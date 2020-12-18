تعرف على الفتى العراقي الذي لعب في برشلونة وليفربول وتنتظره النجومية

2020/12/18 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستحوذ اليافع العراقي نيثن شمو، على اهتمام عدد من الاندية الاوروبية والعربية تمهيداً لضمه في المستقبل القريب....

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