متحدث السيد الصدر يكشف موضوعات شائكة حول البيت الشيعي والعبادي والانتخابات

2020/12/18 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، أن ترميم البيت الشيعي لا يعني الدخول بقائمة انتخابية موحدة....

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