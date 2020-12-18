مكافحة المتفجرات تعالج عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية بمنطقتين سكنيتين في بغداد

2020/12/18 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بمعالجة عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين".

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