تعرف على اهم وقائع وقرارات مجلس القضاء الاعلى

2020/12/18 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الخامسة

عشر المنعقدة حضوريا قي الساعة الثامنة

من صباح يوم الخميس الموافق

17 /12 /2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز

الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان

وتم خلالها ما يلي :

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