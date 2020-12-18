ما بني على باطل فهو باطل ...في الاعلام مثلا

2020/12/18 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

بعد سقوط نظام الطاغية وفلتان الحرية

وفيضان الاعلام تلاطمت امواج الكلمات

المقروءة والمسموعة والمقولة والمرئية

في كل افاق الفضائيات والمجلات

والاذاعات والوكالات تجمعهم خيمة

الانترنيت منص

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