2020/12/18 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي وبعض العملات واسعار النفط والذهب لهذا اليوم الجمعة 18 – 12 – 2020 –

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 132,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 130,000

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2480 تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,55 دولار

100 باوند ⬅️ 135,47 دولار

100 دولار ⬅️ 773,10 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1881,36 $

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 51,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 48,41 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم بلغ سعر الدولار؟.. تعرف على قائمة بأحدث الاسعار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم بلغ سعر الدولار؟.. تعرف على قائمة بأحدث الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).