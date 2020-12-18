ميسان .. انقطاع الكهرباء في منطقة عواشة منذ 24 ساعة

2020/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر محلي من محافظة ميسان، الجمعة، (18 كانون الأول، 2020)، بانقطاع التي الكهربائي في منطقة عواشة منذ 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الكهربائي في منطقة عواشة بمحافظة ميسان وبععض المناطق الاخرى منذ 24 ساعة".

واضاف المصدر أن "اسباب الانقطاع مجهولة".

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